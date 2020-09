Nations League, Kjaer titolare in Danimarca-Belgio

Alle 20.45 scenderà in campo il Belgio che sarà di scena in Danimarca per la sfida di Nations League. Nei padroni di casa spazio al difensore rossonero Kjaer.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Wass, Christensen, Kjaer, Skov; Delaney, Hojbjerg; Eriksen; Pulsen, Dolberg, Braithwaite.



BELGIO (4-3-3): Mignolet; Castagne, Alderweireld; Denayer, Vertonghen; Tielemans, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku, Hazard.