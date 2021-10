Nations League, le probabili formazioni della finale 3°-4° posto tra Italia e Belgio

Stasera la Nazionale scenderà in campo all'Allianz Stadium per la finale del terzo e del quarto posto in Nations League: fischio d'inizio alle 15. Ecco, dunque, le probabili formazioni del match:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Barella; Chiesa, Kean, Pellegrini. Ct: Roberto Mancini

BELGIO (3-4-3): Casteels; Boyata, Denayer, Theate; Saelemaekers, Dendoncker, Vanaken, Carrasco; De Ketelaere, Trossard; Batshuayi. Ct: Roberto Martinez