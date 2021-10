Nations League, Mancini convocherà Kean al posto dell'infortunato Immobile

"Lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra". Questo l'esito degli esami cui è stato sottoposto l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, che si è infortunato giovedì sera in occasione della sfida di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Lo riferisce il club biancoceleste in un comunicato, con il giocatore che dunque salterà - oltre alla gara contro il Bologna - anche gli impegni con l'Italia di Mancini per la Nations League (in programma da mercoledì 6 ottobre a domenica 10 a San Siro e allo Stadium di Torino).

Prima volta - In questo senso, riporta il Corriere dello Sport, Mancini oggi chiamerà al suo posto Moise Kean nel gruppo azzurro. Così per la prima volta da quando è ct, il tecnico campione d’Europa dovrà fare a meno contemporaneamente di Ciro e di Belotti. Un’autentica novità tattica, anticipata in un certo senso lo scorso settembre quando, con il Gallo rimasto a Torino perché indisponibile, il bomber della Lazio lasciò il ritiro di Reggio Emilia in anticipo per un problema fisico. Al Mapei contro la Lituania andò così in onda lo show dei giovani attaccanti lanciati da Mancini, Raspadori e Kean.