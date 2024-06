Nations League: Roma e Udine le sedi dei match di ottobre contro Belgio e Israele

(ANSA) - ISERLOHN, 22 GIU - Nell'ambito degli accordi di collaborazione con la Regione Lazio e la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Figc ha deciso di organizzare nelle due regioni le quattro partite casalinghe che tra settembre e ottobre vedranno impegnate la Nazionale e l'Under 21: giovedì 5 settembre allo stadio 'Francioni' di Latina si giocherà la sfida valida per le qualificazioni al Campionato Europeo del 2025 tra l'Under 21 di Carmine Nunziata e San Marino, mentre giovedì 10 l'Olimpico di Roma ospiterà il match di Nations League tra Italia e Belgio. La palla passerà poi al Friuli Venezia Giulia: lunedì 14 ottobre a Udine gli azzurri affronteranno Israele in Nations League e il giorno a Trieste ci sarà l'incontro valevole per le qualificazioni europee tra l'Under 21 e l'Irlanda. Il cammino dell'Italia in Nations League inizierà invece con una doppia trasferta: venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi contro la Francia e martedì 10 alla Bozsik Arena di Budapest contro Israele. Dopo le due gare di ottobre, giovedì 14 novembre la Nazionale farà visita al Belgio per poi chiudere il girone domenica 17 ospitando la Francia.

Prima in classifica nel Gruppo A con due punti di vantaggio sulla Repubblica d'Irlanda e tre sulla Norvegia - ma con una gara in più all'attivo - l'Under 21 riprenderà il suo cammino nelle qualificazioni all'Europeo giovedì 5 settembre allo Stadio 'Domenico Francioni' di Latina contro San Marino per poi far visita martedì 10 settembre alla Norvegia. Martedì 15 ottobre sarà invece lo Stadio 'Nereo Rocco' di Trieste ad ospitare l'ultima gara del girone, che vedrà gli Azzurrini opposti alla Repubblica d'Irlanda. (ANSA).