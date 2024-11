Nations League, venerdì il sorteggio a Nyon: le possibili avversarie degli azzurri

Venerdì 22 novembre (ore 12) a Nyon la Nazionale conoscerà l'avversaria dei quarti di finale della UEFA Nations League 2024/25. Gli Azzurri, che in virtù della sconfitta di ieri sera con la Francia chiusa hanno al secondo posto il Gruppo 2 della Lega A, se la vedranno con una delle prime classificate degli altri tre gironi: Germania, Spagna o Portogallo.

I quarti di finale, che si disputeranno con gare di andata e ritorno, sono in programma giovedì 20 e domenica 23 marzo 2025. L'Italia, in quanto seconda del girone, giocherà la prima partita in casa e il ritorno in trasferta. A giugno 2025 sarà la volta della Final Four, con le semifinali in gara unica che si disputeranno mercoledì 4 e giovedì 5 giugno e le finali per il primo e terzo posto fissate per domenica 8 giugno.

SORTEGGIO MONDIALE

La qualificazione ai quarti di finale di Nations League permette alla Nazionale di presentarsi da testa di serie al sorteggio per le qualificazioni al Mondiale del 2026 in programma venerdì 13 dicembre a Zurigo. Le 54 nazionali europee ai nastri di partenza verranno suddivise in 12 gruppi, 6 da cinque squadre e altrettanti da quattro. Ci saranno delle X, in quanto le otto nazionali qualificate ai quarti di finale di Nations League conosceranno le loro avversarie solo dopo le gare di marzo: se l'Italia dovesse qualificarsi alle Finals di Nations League sarebbe necessariamente inserita in un gruppo da quattro, iniziando il suo percorso nelle qualificazioni nel settembre 2025. Se dovesse essere sconfitta nei quarti sarebbero due le possibilità: potrebbe essere inserita ugualmente in un gruppo da quattro squadre, giocando due amichevoli a giugno e le prime gare del girone di qualificazione a settembre 2025 o essere inserito in un gruppo da cinque e intraprendere già a giugno il cammino verso il Mondiale.

Le prime classifiche di ciascun girone si qualificheranno al Mondiale, mentre gli ultimi 4 posti verranno assegnati nel doppio ricambio tra le 12 seconde classifiche e le quattro migliori nazionali di Nations League non si qualificheranno attraverso la fase ai gironi.