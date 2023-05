Nazionale, i convocati di Mancini per la Nations League fanno discutere

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 26 i calciatori convocati da Roberto Mancini per le Final Four di Nations League, che vedranno l'Italia impegnata contro la Spagna in semifinale come primo appuntamento. Qui la lista completa diramata dal ct.

Le scelte fanno discutere. La novità è Baschirotto, i ritorni da copertina sono quelli di Zaccagni e Zaniolo. Esclusi i calciatori di Fiorentina e soprattutto Inter, impegnati nelle rispettive finali il 7 e il 10 giugno. A far discutere, soprattutto le scelte nel reparto difensivo: restano fuori dai convocati sia Casale che Romagnoli, in lista finisce invece Bonucci. Convocato anche Florenzi, riserva nel Milan ma ancora una volta preferito a Calabria in Nazionale.

Il calendario della fase finale di Nations League

Semifinali

14 giugno, Rotterdam, ore 20,45 - Olanda-Croazia

15 giugno, Enschede, ore 20,45 - Spagna-Italia

Finale 3° posto

18 giugno, ore 15 Enschede

Finale

18 giugno, ore 20,45 Rotterdam