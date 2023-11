Nazionali, 97 minuti in campo per Musah nella sconfitta indolore degli Stati Uniti

Sconfitta indolore per la nazionale degli Stati Uniti nella notte italiana. La squadra a stelle e strisce ha perso 2-1 in casa del Trinidad & Tobago nella gara di ritorno dei quarti di finale di Concacaf Nations League. La gara è stata condizionata dall'espulsione dell'ex rossonero Dest al 39' del primo tempo che, sull'1-0 per gli States, ha protestato in maniera eccessiva prendendosi due gialli in pochi secondi.

Nel secondo tempo il Trinidad la ribalta fino al 2-1 ma non riesce a girare il 3-0 dell'andata. Negli Stati Uniti 97 minuti in campo per il centrocampista rossonero Yunus Musah, elemento imprescindibile della squadra di CT Berhalter.