Nazionali, cinque i rossoneri impegnati nella giornata di oggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci avviamo alla conclusione della stagione anche per quanto riguarda le nazionali che oggi terminano i loro impegni e permetteranno a i giocatori di andare in vacanza prima di ripartire per la stagione 2022/2023. Oggi in campo ben 5 giocatori rossoneri. Alessandro Plizzari alle 17.30 sarà impegnato nella sfida decisiva per l'approdo agli Europei Under 21 2023 tra Italia e Irlanda: il portiere rossonero dovrebbe partire titolare. Alle 20.45 in campo poi tutti i calciatori impegnati nella Nations League. L'Italia di Davide Calabria, anche lui in pole per un posto in campo dal primo minuto, sfida a Moenchengladbach la Germania. Nello stesso girone Fikayo Tomori e l'Inghilterra ospitano l'Ungheria. Il Belgio di Alexis Saelemaekers invece è atteso in Polonia da Lewandowski e compagni. Infine Rade Krunic sarà in scena tra le mura amiche del Bilino Polje Stadium nella sfida tra la sua Bosnia e la Finlandia.