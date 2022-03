Nazionali, ecco tutti i giocatori rossoneri convocati

Fonte: acmilan.com

Tante amichevoli ma anche tante partite decisive, delicate, scottanti. L'ultima pausa stagionale per gli impegni delle nazionali propone un menù variegato e interessante. Saranno 13 i rossoneri impegnati con le rispettive selezioni: Florenzi, Tonali, Leão e Ibrahimović si giocheranno l'accesso ai prossimi Mondiali di Qatar 2022, e i primi tre potrebbero anche incrociarsi in una eventuale Finale tra Italia e Portogallo. Impegni ufficiali anche per Pierre Kalulu, che con la maglia della Francia U21 scende in campo per le qualificazioni a Euro U21 2023, e Daniel Maldini, impegnato nel Torneo 8 Nazioni con l'Italia U20. Solo partite amichevoli, invece, per gli altri rossoneri. Olivier Giroud ritrova la nazionale transalpina: una convocazione che per lui mancava dagli Europei della scorsa estate.

Alessandro Florenzi e Sandro Tonali: Italia

24 marzo 2022: Italia-Macedonia del Nord, Palermo - Play-off Mondiali 2022, Semifinale

29 marzo 2022: ev. Italia-Portogallo/Turchia (Porto o Konya)- Play-off Mondiali 2022, ev. Finale

Rafael Leão: Portogallo

26 marzo 2022: Portogallo-Turchia, Porto -Play-off Mondiali 2022, Semifinale

29 marzo 2022: ev. Portogallo-Italia/Macedonia del Nord (Porto o Konya)- Play-off Mondiali 2022, ev. Finale

Alexis Saelemaekers: Belgio

26 marzo 2022: Irlanda-Belgio, Dublino - Amichevole

29 marzo 2022: Belgio-Burkina Faso, Bruxelles - Amichevole

Rade Krunić: Bosnia ed Erzegovina

25 marzo 2022: Bosnia-Georgia, Zenica - Amichevole

29 marzo 2022: Bosnia-Lussemburgo, Zenica - Amichevole

Franck Kessie: Costa d'Avorio

25 marzo 2022: Francia-Costa d'Avorio, Marsiglia - Amichevole

29 marzo 2022: Inghilterra-Costa d'Avorio, Londra - Amichevole

Theo Hernández, Mike Maignan e Olivier Giroud: Francia

25 marzo 2022: Francia-Costa d'Avorio, Marsiglia - Amichevole

29 marzo 2022: Francia-Sudafrica, Lille - Amichevole

Pierre Kalulu: Francia U21

24 marzo 2022: Francia-Fær Øer, Calais - Qualificazioni Euro U21

28 marzo 2022: Francia-Irlanda del Nord, Calais - Amichevole

Zlatan Ibrahimović: Svezia

24 marzo 2022: Svezia-Rep. Ceca, Solna (Svezia) - Play-off Mondiali 2022, Semifinale

29 marzo 2022: ev. Polonia-Svezia, Chorzów (Polonia) - Play-off Mondiali 2022, ev. Semifinale

Daniel Maldini: Italia U20

24 marzo 2022: Italia-Germania, Ascoli - Torneo 8 Nazioni

28 marzo 2022: Norvegia-Italia, Sarpsborg - Torneo 8 Nazioni