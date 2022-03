Nazionali, ieri 45' per Saelemaekers nel 2-2 tra Irlanda e Belgio

Fonte: acmilan.com

Solo un rossonero in campo nel sabato delle Nazionali in giro per il mondo: Alexis Saelemaekers ha giocato il primo tempo dell'amichevole a Dublino tra l'Irlanda e il suo Belgio, terminata 2-2, con gol di Batshuayi e Vanaken per gli ospiti, Ogbene e Browne per i padroni di casa. Per il numero 56 rossonero si è trattato dell'ottava presenza in Nazionale, di cui ben sette arrivate nel corso di questa stagione (qualificazioni Mondiali e finali di Nations League).

Considerando che anche all'esordio - ottobre 2020, sempre in amichevole, contro la Costa d'Avorio di Franck Kessie - Alexis già vestiva la maglia rossonera, questo è testimonianza della sua continua crescita con il Milan di Stefano Pioli.