Nazionali, il bottino dei rossoneri: seconda presenza di Leao, ko la Svezia di Ibra. Solo panchina per Brahim Diaz

Secondo ko incassato da parte della Svezia, fermata 2-0 nella settima giornata delle qualificazioni a Qatar 2022 dalla Georgia. Presente anche Zlatan Ibrahimovic, titolare per tutta la partita. Seconda presenza in Nazionale maggiore invece per Rafael Leao, subentrato al cinquantasettesimo minuto a Guedes nel match giocato tra Irlanda e Portogallo terminato sullo 0-0. Successo esterno per la Spagna, che di misura ha superato la Grecia grazie a Sarabia. Nessun minuto però per Brahim Diaz, rimasto in panchina per tutta l'intera sfida. Schiacciante vittoria infine per Pierre Kalulu, titolare per 90 minuti nel match valido per le qualificazioni agli Europei vinto 7-0 dalla Francia Under 21 contro i pari età dell'Armenia.