Nazionali, la Croazia vince 2-1 contro il Portogallo: per Leao 45 minuti nella ripresa

Lavori in corso per il Portogallo di Rafa Leao, impegnato questa sera al Centro Desportivo Nacional do Jamor nell'amichevole persa 2-1 contro la Croazia grazie alle reti di Modric e Budimir, per i lusitani in rete Diogo Jota. Per il numero 10 rossonero Leao, 45 minuti da subentrato nella ripresa al posto di Felix, senza però incidere particolarmente in zona offensiva.

PORTOGALLO: Costa D.(P), Dalot D. (dal 1' st Semedo N.), Dias R., Inacio G., Mendes N. (dal 1' st Cancelo J.), Fernandes B., Palhinha J., Vitinha, Silva B.(C), Ramos G. (dal 1' st Diogo Jota), Joao Felix (dal 1' st Leao R.). A disposizione: Antonio Silva, Cancelo J., Conceicao F., Diogo Jota, Leao R., Neto P., Neves J., Neves R., Nunes M., Patricio R.(P), Pepe, Pereira D., Ronaldo C., Sa J.(P), Semedo N. Allenatore: Martinez R..

: Livakovic D.(P), Stanisic J., Sutalo J., Pongracic M., Gvardiol J., Brozovic M., Modric L.(C), Kovacic M., Majer L. (dal 9' st Pasalic M.), Budimir A., Kramaric A. (dal 9' st Perisic I.). A disposizione: Baturina M., Erlic M., Ivanusec L., Ivusic I.(P), Juranovic J., Labrovic N.(P), Pasalic M., Pasalic M., Perisic I., Petkovic B., Pjaca M., Sosa B., Sucic L., Vida D., Vlasic N. Allenatore: Dalic Z..al 3' st Diogo Jota (Portogallo) al 8' pt Modric L. (Croazia) , al 11' st Budimir A. (Croazia) .