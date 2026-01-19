NBA Europe, Cardinale: "Avrà un successo incredibile, con quello che abbiamo imparato negli Usa e qui"

vedi letture

A Londra oggi si è tenuto l'atteso vertice tra NBA, lega professionistica americana di pallacanestro, e la FIBA, la federazione mondiale di basket, che in un albergo del centro della capitale inglese si sono incontrate, davanti a circa 250 ospiti interessati, per discutere della proposta di una NBA Europe, una lega di pallacanestro europea che possa ricalcare i fasti di quella a stelle e strisce: l'idea è quella di partire nel 2027, con 12 città coinvolte tra cui Milano e Roma. Per questo oggi erano presenti sia Gerry Cardinale che Zlatan Ibrahimovic, a rappresentanza di RedBird potenziale investitore del progetto, come anche alcuni esponenti dell'Olimpia Milano.

Gerry Cardinale è intervenuto anche dal palco e si è espresso così: "Penso che avrà un successo incredibile, se possiamo prendere quello che abbiamo imparato negli Usa e quello che abbiamo imparato qui... Parliamo di una lega di basket, ma c’è molto di più in gioco. Si tratta dell’intero ecosistema, dei campionati nazionali, dell’impatto di questo progetto sulle nuove generazioni”.