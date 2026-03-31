Nba Europe, oggi scade il termine per presentare le prime offerte non vincolanti: anche Cardinale dovrebbe fare una proposta

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Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, oggi è il giorno in cui scade il termine per presentare all'Nba le prime offerte non vincolanti per le franchigie di Nba Europe, la nuova lega di basket che partirà nel 2027. Tra coloro che potrebbero fare una proposta c'è anche Gerry Cardinale, proprietario del Milan e numero uno di RedBird che è da sempre in prima linea su questo progetto.

Va però detto che nelle ultime settimane c'è stato un raffreddamento dell'entusiasmo per due motivi: prima di tutto per gli elevati costi dell'operazione (sia per l'acquisizione di una franchigia, sia per la gestione) e poi anche per il recente coinvolgimento dell'Eurolega che favorisce l'Olimpia Milano ai danni di Milan e Inter.