Nené: "Galliani aveva un accordo con Cellino per il mio passaggio al Milan. Ma decisi di rimanere in Sardegna"

Anderson Miguel da Silva, in arte Nené, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Il brasiliano ex Cagliari parla di Allegri e del suo possibile passaggio al Milan, poi sfumato:

Come arrivò a Cagliari?

"Davide Lippi portò il mio nome in Italia. Sul tavolo avevo due trattative: Cagliari e Milan. Cellino mi volle tanto anche perché era nato il mio stesso giorno e mese (28 luglio, ndr)".

Perché quindi Cagliari e non il Milan?

"Galliani fece un accordo con Cellino. Se avessi fatto bene da agosto a gennaio con i sardi, avrei firmato con i rossoneri nel mercato invernale 2010. Segnai 6 gol, di cui uno storico contro la Juventus: destro all’incrocio con Buffon battuto. Penso sia il migliore della mia carriera. Alla fine decisi di rimanere in Sardegna, stavo bene, c’era il mare e pian piano stavo guadagnando il mio spazio, pur non essendo un titolare fisso alla prima stagione".

In Sardegna Allegri fu il suo primo allenatore.

"Quando sono arrivato in Italia non parlavo la lingua. Max mi spronava a imparare l’italiano, mi parlava della cultura del vostro Paese, di quanto fosse indispensabile avere lo stesso linguaggio dello spogliatoio. Sul campo mi diceva sempre che 'l’attaccante è il primo difensore'. Voleva sacrificio da parte di tutti, perfino dagli attaccanti. Con me è stato una persona incredibile. Mi ha aiutato, migliorandomi anche dal punto di vista tecnico".