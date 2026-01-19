Nessuna didascalia, parla soltanto il campo: così Tomori esulta dopo Milan-Lecce

Nessuna didascalia, parla soltanto il campo: così Tomori esulta dopo Milan-LecceMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:40News
di Federico Calabrese

Il Milan ha battuto 1-0 il Lecce grazie a una rete nel secondo tempo di Niclas Fullkrug. Fikayo Tomori, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di scatti della sfida di ieri, tra cui l'esultanza con Fullkrug. Nelle stories, inoltre, un cuore rosso e uno nero per celebrare la vittoria di ieri.

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A.

MILAN-LECCE 1-0
Marcatori: 76’ Fullkrug

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 80’ Athekame), Ricci (dal 73’ Loftus-Cheek), Jashari (dal 87’ Modric), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 73’ Fullkrug), Leão (dal 87’ Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (dal 85’ N'Dri); Gandelman, Ramadani (dal 85’ Maleh), Coulibaly; Sottil (dal 54’ Banda), Stulic (dal 68’ Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All. Di Francesco. 

Arbitro: Zufferli di Udine. 

Ammoniti: 21’ De Winter, 84’ Ramadani.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.