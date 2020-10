Nesta: "Credo che la bolla sia molto difficile in un tempo cosi lungo"

"Credo che la maxi bolla sia molto difficile in un tempo cosi lungo. Ormai ci siamo abituati agli stadi vuoti, ci siamo abituati che ogni tanto ci sarà qualche problema con i tamponi con qualche positività. Questa sarà la normalità. L'unico obbligo che abbiamo noi credo che è quello di tenere in vita il proprio mondo, il proprio lavoro e noi dobbiamo farlo con il calcio. Per farlo dobbiamo venire a lavorare, tutti hanno i rischi. Dobbiamo tenere il calcio sano andando al campo, lavorando e facendo le partite". Così Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone ed ex-difensore del Milan, ha commentato la possibilità di inserire una "bolla" di copertura per garantire lo svolgimento completo e senza rischi del campionato.