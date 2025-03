Nesta: "Dopo Istanbul ci siamo detti che non poteva finire così. Maldini disse le parole giuste, non parlava tanto: 'Rimbocchiamoci le maniche, si riparte' E lo abbiamo fatto"

Lunga chiacchierata tra Alessandro Nesta e Luca Toni sul canale YouTube di Prime Video Sport. Lo storico difensore centrale, oggi allenatore del Monza, ha parlato lungamente anche del suo periodo in rossonero. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

L’incubo di Istanbul, il retroscena su Maldini

“Iniziamo nel primo tempo dicendo che li avremmo sfondati, eravamo carichi. Eravamo freddi. Nello spogliatoio abbiamo festeggiato? Ma no. È qualche scemo dell’altra squadra, non so neanche come si chiama, che ha detto ste cose… Noi invece abbiamo anche discusso, il clima era abbastanza teso, sapevamo che era ancora lunga. Sai chi li ha tenuti su? Gerrard. Era ovunque, è stato un animale. Poi nel secondo tempo l’episodio che prendi gol, il secondo che non capisci come e poi ti viene il braccino corto. Sapevamo a fine primo tempo che era ancora lunga e che avremmo dovuto giocare forte. È successo anche altre volte che prendi gol… Sul 3-2 ci è po’ mancato… Sul 3 pari abbiamo ricominciato, Dudek fa una parata clamorosa che neanche sa come ha fatto: apre un braccio e Sheva gli tira da un metro e la palla si impenna. Poi andiamo ai rigori e perdiamo. È stata una roba… È andato male tutto. Nello spogliatoio nessuno parlava, nessuno si è permesso. Eravamo con le famiglie, siamo andati a mangiare e c’era un silenzio… Tutti morti eravamo. Rino d’estate voleva andare via ma Galliani l’ha convinto, ma comunque eravamo tutti depressi.

Per tutti i mesi estivi per quel mezzo secondo in cui apri gli occhi quando ti svegli dicevo: “Non è possibile dai, non è vero”. E invece dopo quando ci siamo rivisti ci siamo ricaricati. C’era un gruppo di italiani forte, quelli giusti. Ci siamo detti che non poteva finire così. Ci siamo rimessi al lavoro. Maldini ha detto le parole giuste, non parlava tanto: “Rimbocchiamoci le maniche, si riparte”. Dovevamo solo superarla. Rino era morto, penso si sia frustato tutta l’estate. È stato male, sai com’è lui. Ma alla fine si è ricaricato, era quello che ci dava l’input: dava due scarpate e partiva l’allenamento. Anche in quel caso è stato giusto. Paolo, Rino, Andrea, Ambro… Sono stati giusti e siamo ripartiti”.