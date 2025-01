Nesta su Conceiçao: "Ha capito che il problema più grande è quello mentale"

vedi letture

Il Milan si gioca il suo futuro in Champions League questa sera in casa contro il Girona: tra questa partita e l'ultima settimana prossima in casa della Dinamo Zagabria, i rossoneri si giocano l'accesso diretto agli ottavi di finale della massima competizione europea. Amazon Prime Video ha registrato un video con l'ex calciatore Alessandro Nesta che si è espresso così sul suo ex compagno alla Lazio e oggi allenatore rossonero Sergio Conceicao.

Le parole di Sandro Nesta : "Sergio non avrei mai pensato diventasse all'interno però tanta roba, bravissimo. Ma non lo avrei mai pensato neanche di me stesso, neanche di Simone Inzaghi: quando cresci evolvi e cambi. Sergio un ragazzo a posto, simpatico, a volte silenzioso. Era molto religioso, tornava sempre con le ginocchia sbucciate perché faceva il Cammino di Santiago in ginocchio. In panchina Sergio lo vedo così serio, sofferente anche: era un giocatore di fascia che lo lasciavi libero, puntava, crossava o veniva dentro. Oggi vederlo così rigido e così sergente è una cosa nuova. È giusto quando sei fuori dal campo c’è frustrazione: vorresti fare ma sei impotente. Per me ha capito che il problema più grande al Milan non è l’aspetto tattico ma quello mentale: va mentalizzata una squadra che ha grande talento e grandi giocatori che però ogni tanto si perdono".