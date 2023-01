Nesta su Leao: "Gli manca ancora qualcosina: non puoi sempre prendere la palla e andare..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Alessandro Nesta, ex fuoriclasse della difesa del Milan di Ancelotti e Allegri, è stato ospite della Bobo TV e ha parlato così di Rafael Leao: “Giocatore straordinario. Leao, come potenzialità, può giocare ovunque ma gli manca ancora qualcosina. Spesso non riconosce lo spazio, è forte palla al piede ma non puoi sempre prendere palla e andare. Devi anche attaccare lo spazio senza pallone tra i piedi, fare movimenti diversi altrimenti gli avversari ti capiscono e ti fermano subito”