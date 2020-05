Nesta su Manchester: "Preferivo la finale con una straniera, perchè se perdi..."

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato della vittoria in Champions League a Manchester nel 2003 intervistato dai canali ufficiali del club rossonero.

Sull'affrontare la Juventus: "Io preferivo giocare la finale contro una squadra straniera, perchè non sai come va a finire e se perdi con un'italiana è più dura. La posta in palio era altissima: oltre alla coppa c'era l'onore. C'erano due squadre della stessa nazione che si giocavano quella competizione. Siamo arrivati al campo tesi, sia noi che loro. Abbiamo concesso meno spettacolo entrambi rispetto ad altre partite".