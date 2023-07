Newcastle, mercoledì sarà la giornata di Tonali: il giocatore è atteso in città

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali è pronto ad iniziare la sua avventura al Newcastle: come riporta Sky, infatti, nella giornata di mercoledì il centrocampista italiano è atteso in città. Quel giorno dovrebbe arrivare anche l'ufficialità del suo passaggio dal Milan al club inglese per una cifra che, con i bonus, dovrebbe arrivare intorno agli 80 milioni di euro.