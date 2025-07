Neymar segna, ma non passa il pallone a Robinho jr e ci scherza su

vedi letture

Il figlio di Robinho gioca con Neymar. Il Santos si è imposto 1-0 sul Flamengo con gol del fuoriclasse brasiliano, il quale, però, ha evitato di passare la palla a Robinho junior come nel più famoso Inzaghi-Barone i Mondiali del 2006: "Quando ha segnato, ho pensato - ha raccontato Robinho jr - che Neymar mi avrebbe toccato la palla per tirare. Poi gli ho detto: 'Se avessi toccato la palla, sarei rimasto solo'. E Lui ha risposto: 'Ho segnato quasi 500 gol in carriera. Pensavi davvero che ti avrei passato una palla così?'", le sue parole. Poi però ha precisato: "Successivamente ho pensato che sia stato meglio che non me l'abbia passata, visto che ha fatto gol. E poi se me l'avesse passata e avessi sbagliato...".

ROBINHO TRA I PIU UTILIZZATI DA ALLEGRI

Massimiliano Allegri e il Milan, ancora una volta. Ma come è andata la sua avventura in rossonero? 178 partite, un bilancio di 91 vittorie, 49 pareggi e 38 sconfitte. La sua gestione ha portato a una percentuale di vittorie del 51,1%, un risultato rispettabile considerando il contesto competitivo e le difficoltà finanziarie del club in quegli anni. Due i titoli in bacheca: lo Scudetto nella stagione 2010-11, il primo per i rossoneri dal 2004, e la Supercoppa Italiana nel 2011, vinta contro l’Inter per 2-1. In totale, ha partecipato a quattro competizioni principali: Serie A, Coppa Italia, UEFA Champions League e Supercoppa Italiana. In Champions League, il Milan ha raggiunto i quarti di finale nel 2011-12 e gli ottavi nel 2012-13.

I fedelissimi

117 partite per Christian Abbiati, 96 per Daniele Bonera, 91 per Ignazio Abate, 85 per Kevin Prince-Boateng. Il miglior marcatore è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic, 56 reti su 85 gare, 28 da capocannoniere nella A 2011-2012. Tra i grandi protagonisti anche Robinho, 25 reti su 108 presenze.