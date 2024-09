Niente ritiro in hotel oggi! Fonseca sceglie un altro allenamento: Milan a Milanello per sessione video e rifinitura

vedi letture

I calciatori del Milan si ritroveranno tra poco a San Siro per poi raggiungere, con il pullman di squadra, il centro sportivo di Milanello. Qui, dopo la colazione obbligatoria, sosterranno prima una sessione video e poi l’ultimissimo allenamento di rifinitura pre Liverpool. Al termine della seduta, pranzo, riposo e, nel tardo pomeriggio, partenza in pullman per San Siro per la partita. È la prima volta che Paulo Fonseca opta per un programma del genere e non per il classico ritiro in hotel.

Pranzo Uefa

Il programma della dirigenza, invece, prevede il classico pranzo UEFA con il management del Liverpool al ristorante da Cracco. Saranno presenti per il Milan l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il presidente Paolo Scaroni.

Formazione

Dubbi di formazione risolti: giocano Calabria a destra per Royal e Morata di punta al posto di Abraham. Torna Tomori centrale con Pavlovic. Reijnders confermato trequartista, Loftus-Cheek giocherà da mediano.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo

29 Fofana 8 Loftus-Cheek

11 Pulisic 14 Reijnders 10 Leao

7 Morata

A disp: 69 Nava, 96 Torriani, 22 Emerson Royal, 46 Gabbia, 42 Terracciano, 33 Bartesaghi, 80 Musah, 18 Zeroli, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 90 Abraham. All. Paulo Fonseca

Indisponibili: Sportiello, Florenzi, Bennacer, Thiaw, Jovic.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

BALLOTTAGGI

Emerson/Calabria

DOVE VEDERE MILAN-LIVERPOOL

Data: martedì 17 settembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky, Now TV

Web: MilanNews.it