Niente San Siro per Berlusconi, si salva dalla figuraccia del suo Monza

Come riportato da Tuttosport questa mattina in edicola, Berlusconi non era presente a San Siro alla prima gara da avversario del Milan. Forse per motivi legati alla politica o un presagio di quello a cui sarebbe andare incontro la sua squadra, non si sa. L'unica certezza in tribuna d'onore era il solo Adriano Galliani, accompagnato dal figlio e Ariedo Braida.