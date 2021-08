Nizza, Galtier: "Giroud ha un colpo di testa formidabile, è importante confrontarsi con grandi squadre"

Christophe Galtier, tecnico del Nizza, ha parlato a Milan Tv successivamente all'amichevole giocata contro il Milan: "Abbiamo affrontato un avversario di grande qualità, pur non essendo al completo, una squadra che è arrivata seconda in campionato. Siamo migliorati per intensità e ritmo rispetto alle precedenti amichevoli. C'era voglia ed entusiasmo. Mi dispiace per il gol, perché è il terzo che prendiamo in questo periodo di precampionato, ma non è facile contenere un grande giocatore come Olivier Giroud che ha un colpo di testa formidabile. Ci sono alcuni punti soddisfacenti, ma anche diverse cose da migliorare. Era importante giocare in casa con i nostri tifosi e soprattutto contro una grande squadra. È stata una partita interessante, ovviamente tutt'altro che perfetta, ma dall'ultima volta ci sono stati molti progressi".