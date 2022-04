Nocerino: "Con Ibra o si pedala o si pedala. Al primo allenamento mi fece volare per 5 metri"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Antonio Nocerino, ex calciatore rossonero, si è così espresso a calciomercato.com su Ibrahimovic: "È un mostro. Un trascinatore, esempio per tanti ragazzi. Il nuovo Milan è nato con il suo arrivo, ha cambiato la mentalità. Guardiamo la crescita di Theo Hernandez e Leao. Con lui, o si pedala o si pedala. Non ci sono vie di mezzo e te lo fa capire subito. Ricordo che al primo allenamento mi diede un’ancata così forte da farmi volare per cinque metri (ride, ndr). Vedere Zlatan alzare l’erba durante le navette fa riflettere. ‘Se lo fa lui che è un fuoriclasse, devo farlo anch’io’, ti dici".