Non c'è nessuno più forte di Theo sul mercato, prezzo svalutato, dargli fiducia: Letizia scrive i 10 motivi per cui rinnovare Hernandez

vedi letture

Nel suo editoriale per sportitalia.it, Francesco Letizia, giornalista, ha elencato dieci motivi per cui, secondo lui, sarebbe opportuno che il Milan rinnovasse il contratto di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno 2026.

Ecco i dieci punti firmati Letizia:

1. Non c’è nessuno più forte di Theo sul mercato: il Milan attuale non è di certo nelle condizioni di poter “scartare” un giocatore del genere, visto che non ha né la disponibilità economica né l’appeal per prendere i pochissimi superiori a lui.

2. Con un contratto in scadenza, è impossibile venderlo per il suo valore: 20-30 milioni sarebbero una mancia che a stento basterebbe per prendere il suo sostituto.

3. Theo può sfruttare ancora il decreto crescita: questo rende più semplice un’offerta economicamente più alta, senza salassi per il bilancio (il suo netto risulterebbe piu alto, a fronte di un lordo comunque contenuto)

4. Negli ultimi due anni sono arrivati giocatori neanche lontanamente paragonabili a Theo e senza battere ciglio gli sono stati concessi immeritatamente contratti uguali o addirittura superiori al suo, Loftus-Cheek e Morata su tutti.

5. Un progetto tecnico con un nuovo allenatore che accetta la cessione (la svendita) di Theo Hernandez, sarebbe già ridimensionato in partenza sia come immagine che tecnicamente.

6. Theo e Zoe, a maggior ragione dopo la nascita della secondogenita, vorrebbero restare a Milano e al Milan e non sono così attratti dalle sirene di altre squadre (e altre città).

7. La società avrebbe la possibilità di smentire con i fatti l’accusa di una parte di tifosi che ci sia un “preconcetto” nei confronti dei giocatori acquistati da Paolo Maldini.

8. La fascia sinistra Theo-Leao, anche in un anno di totale crisi e delusione come questo, rappresenta la principale fonte di gioco di questa squadra per qualità e “intesa”.

9. Dare fiducia al giocatore Theo vorrebbe dire tendere una mano anche all’uomo Theo, che è un ragazzo che ha bisogno di affetto e comprensione: dimostrare che esiste ancora un Milan che sa andare oltre i numeri, forse riavvicinerebbe anche un po’ i tifosi che non si sentono più rappresentati da questo modus operandi.

10. Il Milan ha bisogno di un vero Capitano: Theo è già nella storia del Milan (è il difensore che ha segnato più gol in 125 anni) e, con un rinnovo di contratto dopo la stagione più nera della storia recente, sarebbe finalmente perfetto per questo ruolo.