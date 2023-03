"Non ci sono misteri, è un fatto tecnico su dati relativi a Cardinale": Sala spiega la proroga di tre mesi per documentazione stadio

MilanNews.it

Rispetto alla proroga di tre mesi chiesta dai rossoneri per presentare i documenti che certificano la proprietà della squadra, per il sindaco si tratta di "una proroga legata a dati relativi a Gerry Cardinale, probabilmente anche nel trasferimento da ordinamento americano al nostro e come noi li chiediamo. Però è solo legato a quello, non ci sono misteri. Credo - conclude - che sia proprio un fatto tecnico". Lo riporta AGI.