Non solo Milan su Jessica Silva: offerte anche da Roma e Napoli. Ma il suo arrivo è complicato

Non c'è solo il Milan sulle tracce della svincolata Jessica Silva. Secondo quanto riferito da Tuttocalciofemminile l'attaccante classe '94 avrebbe ricevuto un'offerta anche da Roma e Napoli negli scorsi giorni, ma non sarebbe intenzionata a sbarcare in Italia nella prossima stagione. La lusitana ex Lione infatti starebbe valutando un nuovo progetto ancora all'estero e difficilmente i tre club italiani riusciranno a farle cambiare idea.