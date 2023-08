Non sono il Milan su Veliz: occhi anche del Torino

Il Toro non ha paura di confrontarsi con i colossi, tant’è che sta facendo a braccio di ferro con il Milan anche per Alejo Veliz, attaccante classe 2003 del Rosario Central. A riportarlo è La Stampa.

Il Milan si è mosso con netto anticipo per l'argentino, mostrando interesse per il giocatore di diverse settimane. Da capire se i rossoneri vorranno fare l'affondo definitivo per portare a casa il giocatore.