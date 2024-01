Non succedeva dal 1986: Milan, due giocatori inglesi con due gol in Serie A

Il Milan vanta almeno due giocatori inglesi con almeno due gol segnati nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal 1985/86 (Hateley e Wilkins in quel caso). Quest'anno i protagonisti invece sono Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, entrambi inglesi ed entrambi ex Chelsea.

Ecco la classifica aggiornata di Serie A dopo le vittorie di Lazio e Torino su Udinese e Napoli:

Inter 48*Juventus 43Milan 39*Fiorentina 33*Bologna 32*Lazio 30*Atalanta 29Roma 28Napoli 28*Torino 27*Monza 25*Genoa 21*Lecce 21*Frosinone 19*Sassuolo 19*Udinese 17*Cagliari 15*Hellas Verona 14*Empoli 13*Salernitana 12

*Una partita in più