Nosotti: “Con Ibra i giocatori sanno tenere il campo e hanno scoperto le proprie qualità”

"Ibrahimovic ha saputo mettersi al servizio della squadra, sa di essere il trascinatore. Pioli non gli chiede di tornare e i suoi compagni lo sanno e quindi si aiutano. Kessie e Bennacer sono fondamentali. Con Ibrahimovic i giocatori sanno tenere il campo e hanno scoperto le proprie qualità. Uno come Castillejo, per esempio, ha grande corsa, disponibilità e garantisce ampiezza. Milan da Champions? Siamo all’inizio, il campo ci darà una risposta. Il Milan giocherà anche il giovedì, se passerà il turno. È da vedere. Serve un difensore centrale, ma il Milan ha le possibilità per arrivarci: le premesse sono buone. Le distanze con Inter e Napoli si sono ravvicinate". Così Marco Nosotti, a Sky Sport, ha parlato del Milan 2.0 di Stefano Pioli.