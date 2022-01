Nosotti: "Contro lo Spezia il Milan può essere padrone della sua partita"

Marco Nosotti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del prossimo impegno del Milan contro lo Spezia: "Ci sono le assenze, ci sono dei meccanismi da ritrovare e c’è da dimenticare quella prestazione in Coppa Italia dove è stato encomiabile Pioli che ha detto “Se abbiamo fatto così non ho trasmesso bene quello che ho detto”. C’è da vedere questo Milan qua, Anche quando mancavano la gamba e i giocatori il Milan è riuscito sempre a mettere una pezza, trovare soluzioni di gioco. La gara di lunedì può essere difficile, lo Spezia arriva da due partite senza prendere gol. È uno Spezia che può dare fastidio, ma c’è da dire che il Milan non partirà come contro il Genoa. È una squadra che quando va davanti poi difficilmente va in difficoltà, è un Milan che può essere padrone della sua partita. È un Milan che deve ritrovare l’atteggiamento perché le idee le ha sempre avute”.