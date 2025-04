Notte fonda per il Lecce: il Como vince 3-0 al Via del Mare

vedi letture

Assane Diao è il volto da copertina, ma a brillare, al Via del Mare, è tutto il Como. Trascinata dalla doppietta del giovane attaccante - ma il raddoppio della definitiva tranquillità porta la firma di Goldaniga -, la squadra di Cesc Fabregas espugna con il risultato di 3-0 il campo del Lecce. I lariani, che stanno chiudendo il campionato alla grande tra gioco e risultati, ma per l’aritmetica salvezza devono aspettare la prossima giornata, centrano la terza vittoria consecutiva: non accadeva da 73 anni in Serie A. I salentini di Marco Giampaolo, contestati dalla tifoseria al triplice fischio, continuano la propria caduta libera: l’ultima vittoria risale al 31 gennaio a Parma. Per ritrovare un sorriso tra le mura amiche, i giallorossi devono risalire addirittura al 2-1 sul Monza di metà dicembre. Lontanissimo, e ora Empoli-Venezia può portare al sorpasso.

Paz-Diao, i soliti noti. Lo spagnolo si accende subito: Falcone manda in angolo. A 6’ il Lecce passa: Krstovic segna, ma il gol non viene convalidato per un’evidente posizione di fuoigoco del centravanti dei salentini. Poco prima della mezz’ora, sono ancora i salentini a rendersi pericolosi su palla inattiva: Baschirotto prolunga, Gaspar non trova l’impatto col pallone. Superata la mezz’ora, è il Como a prendere il controllo delle principali occasioni da rete: al 31’ Ikonè serve Douvikas, il cui diagonale esce di poco a lato. Pochi minuti e la rete degli ospiti arriva davvero: giocata di Nico Paz, Diao scatta sul filo del fuorigioco e supera Falcone. Sozza fischia un possibile offside, il VAR conferma la regolarità della possibile del giovane attaccante spagnolo, alla settima marcatura in questo campionato. Nel finale Valle va ko: dentro Alberto Moreno. Il primo tempo si chiude con scintille tra le due squadre: Somma ammonisce Ikoné e Krstovic, quest’ultimo salterà la prossima di campionato con l’Atalanta.

Goldaniga raddoppia. Il Lecce ci prova, ma non ci riesce: al 51’ il solito Krstovic non riesce a superare Goldaniga dopo un’uscita a vuoto di Butez su palla inattiva. Attorno all’ora di gioco, gli animi si scaldano nuovamente: il centravanti montenegrino finisce a terra su contatto con Kempf, per Sozza non c’è nulla e anche il VAR non richiama l’arbitro al monitor, i giocatori del Lecce protestano vivacemente ma la decisione pare giusta. La girandola dei cambi smorza i tempi di gioco, ma il copione resta immutato: possesso al Como, occasioni in contropiede al Lecce. Che, a sei dal novantesimo, viene punito anche oltre i propri demeriti: su punizione di Da Cunha, Goldaniga stacca e batte Falcone, firmando (ottavo gol in Serie A, non segnava da 5 anni) la rete del 2-0 che chiude la pratica. A Diao non basta: nel finale, ispirato da Strefezza, lo spagnolo firma la doppietta personale e il definitivo 3-0.