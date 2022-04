Nunez: "Futuro? Non dirò niente fino a fine stagione"

MilanNews.it

Darwin Nunez, attaccante del Benfica autore di un'ottima prestazione contro il Liverpool, ha parlato dopo il 3-3 di Anfield: "Alisson ha fatto una parata incredibile, avevo visto la palla dentro ma è stato un intervento incredibile, è un grande portiere. La partita è stata bella da parte nostra, abbiamo segnato contro una grande difesa 3 gol. I 32 gol in stagione? Ho segnato tanto ma il merito è dei miei compagni che mi sostengono giorno dopo giorno, io continuo a lavorare. Il paragone con Cavani? Ha uno stile di gioco, io ne ho un altro. C'è da sempre questo paragone, per me è un idolo ma non penso di assomigliargli così tanto. Il mio futuro nel calcio inglese? Non saprei, penso al Benfica e finché non finirà la stagione non dirò niente".