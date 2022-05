Nuno Gomes su Leao: "Può aggiungere più occasioni e gol. Quest'anno si è imposto"

MilanNews.it

L'ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes è stato intervistato sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e ha parlato del suo connazionale portoghese Rafael Leao. In particolare ha voluto sottolineare i margini di miglioramento del talento rossonero: "Già dall’anno scorso a oggi è migliorato tanto e potrà farlo ancora in futuro. Per esempio può aggiungere al suo gioco più occasioni e più gol: può diventare uno dei migliori anche in questo. Se si mette in testa di stare più vicino alla porta e se avrà queste consegne dall’allenatore lo farà. Per un attaccante straniero farsi largo in Serie A è più difficile. Se superi l’esame italiano, sei davvero pronto. Lui si è imposto già quest’anno, ma l’anno prossimo potrà essere ancora più determinante".