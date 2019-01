Nuova sfida per Elliott, 2 miliardi d'investimento nel settore energetico

Come riporta Bloomberg, Elliott ha presentato un’offerta da 2 miliardi di dollari per acquisire una parte di QEP Resources, importante compagnia energetica americana specializzata nell’estrazione di gas naturale e petrolio grezzo. l vertici di QEP hanno confermato di aver ricevuto una proposta preliminare da parte del fondo USA, che possedeva già il 5% delle azioni della società. "Il consiglio di amministrazione - si legge nel comunicato - valuterà attentamente la proposta di Elliott nell’interesse di tutti gli azionisti, tenendo conto delle altre alternative e delle attuali condizioni di mercato". Per l’hedge fund della famiglia Singer, che fin qui ha investito principalmente nella tecnologia, quella dell’energia è una nuova sfida.