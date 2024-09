Nuovi stadi, Commisso: "Sistema italiano una disgrazia. Proprietari devono essere club non i Comuni"

Sull'edizione giornaliera de La Gazzetta dello Sport è stata pubblicata un'intervista esclusiva al proprietario della Fiorentina, l'italo-americano Rocco Commisso. Il numero uno Viola ha parlato di diverse tematiche legate alla sua esperienza nel mondo del calcio italiano in generale e della Fiorentina nello specifico. Tra queste anche quella legata allo stadio per il quale ha cercato, invano, di avviare un progetto negli ultimi 5 anni. Nonostante sia riuscito a ottenere la costruzione di Viola Park e la ristrutturazione del Franchi, Commisso non è soddisfatto.

Le parole di Commisso sul tema stadio e infrastrutture sportive in Italia: “Tocca un tasto dolente. Il sistema italiano purtroppo è una disgrazia, non solo per noi, ma per chiunque voglia creare e investire. I Comuni sono proprietari di tutto e mettono mille paletti che alla fine dissuadono i privati ad andare avanti. I proprietari degli stadi devono essere i club non i Comuni. Anche se non ne ho colpa, considero la mancata costruzione di uno stadio il mio più grande fallimento o forse dovrei dire rimpianto, perché non mi hanno permesso di farlo. In 5 anni non siamo riusciti a combinare niente e ora con i lavori al Franchi ne passeranno altri”