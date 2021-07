Nuovo inizio di stagione per la Serie A: focus sui rossoneri, le previsioni dei bookmakers

Manca ormai meno di un mese all’inizio del prossimo campionato di Serie A, con le varie squadre impegnate nei loro ritiri estivi e nelle prime amichevoli stagionali. Dopo aver raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo perseguito nel corso di queste ultime sette stagioni, i rossoneri guidati dal confermatissimo Stefano Pioli e dal suo staff si sono ritrovati nei primi giorni di luglio presso il centro sportivo di Milanello, con non poche novità di mercato.

I rossoneri reduci da un’ottima annata conclusasi con il secondo posto finale e sicuramente con ancora qualche rammarico dopo una prima metà di stagione chiusa in testa alla classifica, davanti ai cugini neroazzurri poi divenuti campioni d’Italia. Dopo una prima metà di campionato giocata ad altissimi livelli dalla squadra rossonera, guidata dal loro leader Zlatan Ibrahimovic e da giocatori ormai affermati come Hernandez, Kessie, Kjaer, Bennacer e Calabria, purtroppo, i diversi infortuni che hanno colpito elementi chiave per il gioco rossonero, hanno rallentato la corsa al titolo mettendo a rischio perfino un piazzamento nelle prime quattro posizioni.

Il Milan riparte per questo nuovo campionato con delle certezze in più rispetto agli ultimi anni ma, dovrà fare a meno di due giocatori importanti come Donnarumma e Calhanoglu, ex pedine fondamentali per lo scacchiere rossonero, passati rispettivamente al Paris Saint-Germain e all’Inter, entrambi a parametro zero.

Al momento, nella classifica stilata dai migliori siti di scommesse di calcio e relativa alle pretendenti per lo scudetto 21/22, i rossoneri si trovano in quarta posizione. Siti per scommesse che vedono favorita la Juventus nonostante un’ultima stagione tra alti e bassi, con un Max Allegri pronto e carico per scrivere un nuovo ciclo bianconero, ma con il dubbio Ronaldo. A seguire ovviamente troviamo l’Inter campione in carica: i neroazzurri, dopo la sorprendente decisione di separarsi da Antonio Conte, ripartono con una nuova guida tecnica Simone Inzaghi, reduce da cinque importanti anni alla Lazio caratterizzati dalla vittoria di due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, e che punta molto sulla coppia d’attacco Lukaku-Lautaro. Altra seria candidata è l’Atalanta, ormai non più una sorpresa; la dea guidata da Gian Piero Gasperini è pronta ad inseguire un sogno difficile, ma non impossibile, visti i grandi risultati ottenuti nel corso di questi anni e avendo a disposizione giocatori validi come Zapata, Muriel e Gosens. Nelle retrovie abbiamo Napoli, Lazio e Roma, anch’esse protagoniste riguardo al mercato allenatori con l’arrivo rispettivamente di: Luciano Spalletti, Maurizio Sarri e soprattutto del clamoroso ritorno in Serie A di José Mourinho. Sulla carta Napoli e Lazio sono più avanti rispetto ai giallorossi, ma eventuali colpi di scena del mercato estivo potranno ribaltare i favori del pronostico.

Ritornando ai rossoneri, come precedentemente anticipato, Paolo Maldini e i suoi collaboratori sono stati già molto impegnati sul mercato: sono stati diversi gli acquisti a partire da Maignan, preso dal Lille e che sostituirà Donnarumma cercando di non far rimpiangere le prodezze del miglior giocatore del campionato europeo; mentre, in base alle prime indicazioni di questo ritiro e alle recenti amichevoli, il ruolo di trequartista al posto dell’ex Calhanoglu dovrebbe spettare allo spagnolo Brahim Diaz, di ritorno a Milanello dopo l’accordo trovato dalla dirigenza con il Real Madrid per il rinnovo del prestito. Diaz che, dopo aver disputato una buona stagione, si sta già mettendo in mostra a suon di gol e assist; sembra che Pioli punti molto su di lui per il nuovo anno ed importante è stata anche la decisione del club di affidargli la numero 10, un segno di grande fiducia da parte dell’allenatore e della società.

A Milanello sono arrivati anche l’esperto Giroud dal Chelsea, che prenderà il posto dello svincolato Mario Mandzuckic e il giovane Ballo-Touré, chiamato ad essere l’alternativa del titolarissimo Theo Hernandez.

Confermati tramite la formula del riscatto anche il difensore Tomori (sempre dal Chelsea) e Sandro Tonali che cercherà di essere più protagonista rispetto la passata stagione.

A giorni inoltre dovrebbe essere ufficializzato anche il rinnovo di Kessie, trascinatore della passata stagione.

Considerate entrate ed uscite legate al calciomercato, mister Pioli dovrebbe comunque optare per il classico modulo 4-2-3-1 anche nella nuova stagione. Attualmente, a parte il portiere, sono stati confermati ben 10/11 della formazione titolare prendendo in considerazione lo scorso campionato. Il Milan anche quest’anno cercherà di raggiungere almeno un piazzamento Champions, provando a dare continuità ad un progetto iniziato due anni fa e con l’obiettivo di ritornare, nel giro di poco tempo, al vertice del campionato italiano e allo stesso tempo competere per il tetto d’Europa, competizione nella quale ha trionfato per ben sette volte e dalla quale mancava da ben 7 anni.