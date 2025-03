Nuovo San Siro, il sindaco Sala: "Sono fiducioso ma serve procedere"

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato ieri sera i rappresentanti di Inter e Milan sul progetto del nuovo stadio. "I club non hanno problemi o differenze sulla proposta da fare al Comune rispetto alla quale hanno raggiunto un accordo - ha rimarcato Sala a margine del Forum del Welfare -. Stanno discutendo di clausole che riguardano i rapporti tra loro, perché è chiaro che si tratta di un'operazione lunga, che durerà anni quindi devono avere cura a capire come regolamentare eventuali punti di blocco o disaccordo". "Sono abbastanza fiducioso e li rivedo domani - ha spiegato ancora -. Non c'è nessun tipo di ultimatum ma gli ho spiegato che noi dobbiamo procedere se vogliamo confermare i tempi che ci eravamo dati. Tempi che sono confermati", al momento.

Ieri il ministro Salvini ha parlato del fatto che sta ragionando con il ministro Abodi su una legge di commissariamento degli stadi. "Non so a cosa si riferisce, c'è una legge stadi che può essere applicata e dice per esempio che si può andare a trattativa diretta con gli interessati - ha detto il sindaco -. Quello che noi abbiamo deciso è che una eventuale trattativa diretta con i club deve essere preceduta da un bando pubblico. Quindi in teoria e spero anche in pratica cosa deve succedere? Che le squadre ci consegnano un documento comune, noi procediamo a un bando pubblico, rapido di una trentina di giorni, poi possiamo andare a trattativa diretta con i club per rifinire i rapporti". "La legge stadi già dice molto e non credo quindi che serva qualcosa di più", ha concluso. (ANSA).