Nuovo San Siro, lettera di Sala a Milan e Inter: "Sullo stadio risposte subito"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è preoccupato perchè Milan e Inter non hanno ancora presentato il piano di fattibilità per acquistare San Siro e le aree intorno al Meazza e per questo ha deciso di scrivere una lettera ai due club: "Avendo appreso dai media che ci sarebbero alcuni punti di disallineamento tra le vostre società in ordine alla proposta d’acquisto e che in base alla dichiarazione riportata, la stessa arriverà comunque 'a brevissimo', confido e auspico che ciò avvenga" le parole del primo cittadino milanese riportate dal Corriere della Sera. Dietro al rallentamento ci sarebbe il fatto che Milan e Inter sono divisi su una clausola non marginale, ossia cosa succede se uno dei due club dovesse, per una qualsiasi ragione, tirarsi indietro dal progetto del nuovo San Siro.

Sala ha poi proseguito: "Come ho precisato in precedenti occasioni, data anche la rilevanza del progetto e la complessità del contesto normativo, procedurale e fattuale in cui si inserisce, questa amministrazione deve poter procedere a una tempestiva pianificazione e programmazione delle proprie valutazioni e decisioni in ordine al futuro dell’attuale impianto". Nel caso, molto probabile, che il piano di fattibilità non dovesse arrivare in queste ore, le due società sono attese in serata a Palazzo Marino per un confronto con il sindaco milanese.