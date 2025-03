Nuovo San Siro, presto la proposta di Inter e Milan. Ma il Diavolo segue pure un'altra strada

Durante il meeting tra Giorgio Furlani e Gerry Cardinale a New York, inevitabilmente, si parlerà del Milan che verrà, ma anche di stadio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Comune di Milano attende a breve la proposta del Diavolo e dell'Inter sul nuovo San Siro. L'offerta sarà corposa, con ogni riferimento economico, e completa degli studi di fattibilità. Resta sempre aperta per i rossoneri anche la strada che porta a San Donato, fronte che vede l'amministratore delegato impegnato con il presidente Paolo Scaroni. Il progetto prevede un nuovo impianto da oltre 71mila posti, aree verdi e la demolizione parziale del vecchio San Siro. Resta qualcosa da limare, come la questione dell'eventuale marcia indietro di uno dei due club.

Le parole di Giuseppe Sala

"Il documento non è arrivato. Tenete conto - si legge su CalcioeFinanza.it - che sono due società, due consigli di amministrazione che devono trovare la quadra prima di inviare. Non li ho sentiti, ma non penso ci siano tempi molto lunghi".