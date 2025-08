Nuovo San Siro, Sala: "Per dignità personale voglio portare avanti questa iniziativa, ma deve essere approvata dal Consiglio"

Nel corso del suo intervento in diretta a RTL 102.5, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato ancora una volta sul dossier della vendita di San Siro a Milan ed Inter. Queste le sue dichiarazioni riportate da Calcio&Finanza: "Adesso vedremo a settembre cosa succede. Noi dobbiamo passare dal Consiglio comunale perché le transazioni che riguardano le proprietà pubbliche vanno approvate dal Consiglio Comunale. San Siro è uno dei miei obiettivi, non è quello più importante, ci mancherebbe altro, però per dignità anche personale ci sto lavorando da parecchi anni".

"Prima abbiamo pensato a una cessione in affitto, poi abbiamo provato la via della ristrutturazione, adesso siamo alla vendita. Per dignità personale voglio portare avanti questa iniziativa, ma deve essere approvata dal Consiglio. Dal mio punto di vista voglio avere la coscienza a posto, voglio fare il mio lavoro fino alla fine, poi vedremo se la politica seguirà questa via".

"Quello che io noto, essendo una persona che ha sempre molto viaggiato per il mondo e che ancora oggi è molto curioso di quello che succede per il mondo, è che le grandi città normalmente hanno stadi nuovi. San Siro non è nuovo, però io qui mi fermo perché so che sarà motivo di polemiche, ma la contemporaneità deve spingere al cambiamento. Milano è una città di cambiamento, quindi io voto a favore e voterò a favore perché il Consiglio Comunale voto anch’io e poi vedremo quello che succede".