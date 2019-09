Nuovo stadio, da martedì il dossier sarà al Consiglio comunale

Da martedì il dossier sarà all’attenzione del Consiglio comunale. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulla questione San Siro. Tra il 24 e il 27 settembre - si legge - dovrebbe scattare lo svelamento al grande pubblico dei progetti in lizza. Una ristrutturazione radicale dell’attuale Meazza si potrebbe stimare intorno ai 400 milioni, quindi con costi inferiori rispetto a quelli richiesti per la costruzione del nuovo stadio. Ma è indubbio che i vantaggi economici che comporterebbe un impianto realizzato da zero siano il motivo per cui Milan e Inter hanno sempre preferito questa opzione a quella del restauro.