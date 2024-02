Nuovo stadio Milan: stasera il sindaco di San Donato incontra i cittadini

Oggi, martedì 13 febbraio, alle 20.30 il Sindaco incontrerà i cittadini in Sala Consiliare. Tema dell'incontro sarà il percorso relativo alla variante urbanistica relativa all’area San Francesco finalizzata alla possibile realizzazione dello stadio del Milan. Nel corso dell’appuntamento il primo cittadino, con il contributo del dirigente dell'Ufficio Tecnico, illustrerà lo stato attuale della procedura, prospettando gli scenari che si delineeranno a breve, a medio e a lungo termine.

Al termine della presentazione il Sindaco risponderà alle domande dei cittadini, In funzione di ciò, da giovedì 8 fino alle ore 12 di lunedì 12 febbraio, sarà possibile inviare i propri quesiti via mail all'indirizzo sdmcondivisa@comune.sandonatomilanese.mi.it, indicando dell'oggetto "Serata stadio". Ulteriori domande saranno raccolte nel corso della serata tra i presenti in sala e dal pubblico a casa (attraverso l'indirizzo mail sopracitato). L'incontro, infatti, potrà essere seguito anche in diretta streaming (utilizzando il sistema dedicato al Consiglio Comunale, clicca qui).

Per motivi di sicurezza l'accesso in sala (a partire dalle ore 20) sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima prevista per la sala stessa (esclusivamente posti a sedere).