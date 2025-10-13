Nuovo Stadio Milano, incontro in comune tra Milan, Inter, Sala, Lord Norman Foster e Manica

Nella giornata odierna una delegazione di Milan (Presidente Paolo Scaroni) e Inter, con rappresentanti delle proprietà Redbird (David Castelblanco, Partner e Head of Sports & Media) e Oaktree, ha incontrato oggi il Sindaco Sala insieme a Lord Norman Foster e David Manica in merito al progetto nuovo Stadio di Milano.

A seguire la dichiarazione degli architetti Lord Norman Foster, Foster + Partners, e David Manica, MANICA:

“Siamo grati al Sindaco per l’accoglienza e il tempo dedicatoci. In attesa che l’iter possa finalizzarsi, è stata un’occasione per condividere lo spirito e l’ambizione che ispirano il progetto. Siamo infatti grati a Oaktree e RedBird per aver affidato a Foster + Partners e MANICA l'opportunità di progettare il nuovo stadio per Inter e Milan e ne siamo onorati. Questo progetto rappresenta non solo un investimento significativo per il futuro dello sport, ma anche un impegno verso la città di Milano e il suo ricco patrimonio culturale, architettonico e sportivo.”

Un altro piccolo passo verso il compimento di un progetto importante che il presidente Paolo Scaroni ha perseguito con impegno per più di sei anni: sono passati 2.287 giorni dal 10 luglio 2019, quando ci fu la presentazione al Comune del masterplan del nuovo stadio. Gli ultimi risultati concreti sono arrivati anche grazie all'impegno e al desiderio di RedBird, che ha un’esperienza internazionale comprovata nello sviluppo di stadi, di voler offrire ai tifosi rossoneri un impianto all'altezza del Milan e della città di Milano, capace di diventare un punto di riferimento non solo per lo sport ma per tutto il paese.