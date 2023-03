Nuovo stadio, previsti nuovi incontri con autorità e Parco Sud nelle prossime settimane: l'arma segreta

MilanNews.it

La questione del nuovo stadio si sta trascinando da diverso tempo ma Gerry Cardinale con il suo arrivo in via Aldo Rossi come proprietario rossonero sta cercando di portare nuova linfa e di sbloccare il progetto nella zona de La Maura, come comunicato alle autorità milanesi e regionali in due diverse occasioni. Prossimi incontri con Sala e Fontana, secondo la Gazzetta dello Sport, sono previsti anche nelle prossime settimane e ci saranno vertici anche con il Parco Agricolo Sud Milano che ha messo in discussione (così come il partito dei Verdi in Consiglio Comunale e i residenti) il progetto che vorrebbe portare avanti il Milan.