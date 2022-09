Nuovo stadio, Van Huksloot (COO Inter): "60.000 posti è la capienza giusta"

MilanNews.it

Il Chief Operating Officer dell'Inter Mark Van Huksloot è intervenuto a margine del primo incontro del dibattito pubblico sul nuovo stadio di Milano che si sta svolgendo in questi minuti a Palazzo Marino. Questo il suo intervento: "Il Progetto prevede un nuovo stadio, moderno, che ha tutti i comfort per i tifosi, anche l’accessibilità per tutti, diversamente abili compresi. Crediamo che 60.000 posti è la capienza giusta: frutto di analisi di dati storici dal 2015 in poi e abbiamo visto che i due club non hanno superato mai i 60/65.000 posti fatta eccezione per poche partite come i derby. Dall’altra parte abbiamo numeri incoraggianti dopo il covid e anche per i successi delle squadre. Ma i dati delle vendite dei biglietti vanno analizzati: più della metà sono abbonati che prendono l’abbonamento per andare alla grande partita, mentre una partita non di cartello non vengono. Dobbiamo limitarci ai due anelli: il terzo anello è più costoso e pesante degli altri due".

Precedentemente Van Huksloot aveva chiarito quali sono state le motivazioni che hanno spinto i due club a decidere per la costruzione di un nuovo impianto: "Quello che manca sono i servizi, i bagni, i bar, gli spazi per l'hospitality, i magazzini per far funzionare lo stadio… Nel primo anello abbiamo una visione anche limitata del campo, specie quelli nella parte superiore. Nel secondo e terzo anello i servizi sono limitatissimi e non facilitano distribuzione e flussi delle persone così come accessi a bagni e bar. Gli spazi interni sono molto pochi. Da ciò nasce la necessità dei club di intervenire sullo stadio."