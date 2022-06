Obiettivo De Ketelaere, i numeri in stagione del talento del Bruges

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i tanti nomi accostati al Milan per il mercato estivo, uno dei più ricorrenti è quello di Charles De Ketelaere. Il 2001 belga in forza al Bruges è uno dei pallini della dirigenza rossonera ma non sarà facile strapparlo ai Campioni del Belgio che, verosimilmente, perderanno anche Noa Lang in questo mercato. Nella stagione appena finita, De Ketelaere ha giocato 39 partite in campionato (tra regular season e playoff) in cui ha trovato il gol 14 volte e l'assist 8. Nelle sei gare del gruppo di Champions League, 500 minuti giocati e un assist all'attivo. Nella coppa nazionale un'ottima media con 4 reti e un'assistenza in appena 3 partite. Inifine a inizio anno, nella Supercoppa nazionale, De Ketelaere ha giocato tutti i 90 minuti del match. Al termine della stagione il giovane talento del Bruges ha vinto con la sua squadra campionato.